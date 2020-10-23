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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 60552 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 86038 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103553 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122825 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100078 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101091 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103622 просмотра

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Попытка подкупа председателя Винницкой ОГА: главу Службы автодорог оставили под стражей с возможностью залога

Попытка подкупа председателя Винницкой ОГА: главу Службы автодорог оставили под стражей с возможностью залога

Киев  •  УНН

 • 10292 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей с возможностью залога руководителя службы автомобильных дорог Винницкой области Игоря Алексеева, который подозревается в попытке подкупе председателя ОГА за решение вопроса об изменении бюджетных расходов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

“По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставил в силе решение следственного судьи”, — говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью залога руководителя службы автомобильных дорог Винницкой области Игоря Алексеева, который подозревается в попытке подкупе председателя ОГА за решение вопроса об изменении бюджетных расходов.

Как ранее сообщал УНН, в Винницкой области разоблачили “на горячем” директора одного из предприятий, который предложил 4,2 млн грн главе ОГА за решение вопроса об изменении бюджетных расходов.

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