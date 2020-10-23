Попытка подкупа председателя Винницкой ОГА: главу Службы автодорог оставили под стражей с возможностью залога

“По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставил в силе решение следственного судьи”, — говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью залога руководителя службы автомобильных дорог Винницкой области Игоря Алексеева, который подозревается в попытке подкупе председателя ОГА за решение вопроса об изменении бюджетных расходов.



Как ранее сообщал УНН, в Винницкой области разоблачили “на горячем” директора одного из предприятий, который предложил 4,2 млн грн главе ОГА за решение вопроса об изменении бюджетных расходов.