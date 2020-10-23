Спроба підкупу голови Вінницької ОДА: очільника Служби автодоріг залишили під вартою з можливістю застави

“За результатами судового розгляду суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисника та залишив у силі ухвалу слідчого судді”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю застави керівника служби автомобільних доріг Вінницької області Ігоря Алєксєєва, який підозрюється у спробі підкупі голови ОДА за вирішення питання про зміну бюджетних видатків.



Як раніше повідомляв УНН, у Вінницькій області викрили “на гарячому” директора одного з підприємств, який запропонував 4,2 млн грн голові ОДА за вирішення питання про зміну бюджетних видатків.