Спроба підкупу голови Вінницької ОДА: очільника Служби автодоріг залишили під вартою з можливістю застави

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою з можливістю застави керівника служби автомобільних доріг Вінницької області Ігоря Алєксєєва, який підозрюється у спробі підкупі голови ОДА за вирішення питання про зміну бюджетних видатків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“За результатами судового розгляду суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисника та залишив у силі ухвалу слідчого судді”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю застави керівника служби автомобільних доріг Вінницької області Ігоря Алєксєєва, який підозрюється у спробі підкупі голови ОДА за вирішення питання про зміну бюджетних видатків.

Як раніше повідомляв УНН, у Вінницькій області викрили “на гарячому” директора одного з підприємств, який запропонував 4,2 млн грн голові ОДА за вирішення питання про зміну бюджетних видатків.

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