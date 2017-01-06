Дело В.Заверухи рассмотрит Дарницкий, а не Соломенский райсуд Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Апелляционный суд города Киева принял решение, что дело подозреваемой в убийстве двух правоохранителей Виты Заверухи и других фигурантов дела Андрея Романюка и Евгения Кошелюка и др. будет рассматривать не Соломенский, а Дарницкий суд Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда, передает УНН.
"6 января 2017 года в Апелляционном суде Киева было назначено к рассмотрению представления Соломенского районного суда Киева о направлении уголовного производства по Заверухи В. И., Романюку А. А., Кошелюку Е. Е., Мнишенко М. А., Ситникову Д. С. из одного суда в другой ", - отметили в пресс-службе, отметив, что представление было удовлетворено.
Напомним, 4 мая в Киеве произошло нападение на одну из АЗС, где нападавшие расстреляли правоохранителей. Действия злоумышленников квалифицированы по ст.27, ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).