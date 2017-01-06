Справу В.Заверухи розгляне Дарницький, а не Солом'янський райсуд Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення, що справу підозрюваної у вбивстві двох правоохоронців Віти Заверухи і інших фігурантів справи Андрія Романюка та Євгена Кошелюка та ін. розглядатиме не Солом'янський, а Дарницький суд Києва. Про це повідомили у прес-службі Апеляційного суду, передає УНН.
"6 січня 2017 року в Апеляційному суді Києва було призначено до розгляду подання голови Солом'янського районного суду Києва про направлення кримінального провадження щодо Заверухи В. І., Романюка А. А., Кошелюка Є. Є., Мнишенка М. А., Ситникова Д. С. з одного суду до іншого", - відзначили в прес-службі, зазначивши, що подання було задоволено.
Нагадаємо, 4 травня у Києві стався напад на одну з АЗС, де нападники розстріляли правоохоронців. Дії зловмисників кваліфіковано за ст.27, ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).