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Дело судьи, который арестовывал активистов Майдана, передали в суд

Киев • УНН

 • 7914 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В суд был передан обвинительный акт в отношении заместителя председателя Днепровского районного суда города Киева по делам Майдана. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Украины, передает УНН.

Дело судьи, который арестовывал активистов Майдана, передали в суд

"Передано в суд обвинительный акт в отношении заместителя председателя Днепровского районного суда г. Киева по фактам вынесения заведомо неправосудных решений о применении мер, в том числе содержания под стражей, в отношении 4 лиц, которых 18.02.2014 сотрудниками правоохранительных органов было незаконно задержано, сфальсифицированы материалы производства и привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, а в суд поданы незаконные ходатайства об их аресте", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ГПУ, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекшее тяжкие последствия, совершенное из корыстных побуждений и в иных личных интересах).

При этом в ведомстве уточнили, что поскольку обвиняемый работал в суде, к подследственности которого относится осуществление уголовного производства, прокурор подал ходатайство об изменении подсудности и передаче дела в другой суд.

Также в ГПУ напомнили, что по указанному эпизоду незаконного задержания и противоправного преследования участников митингов и собраний в суд еще в декабре 2016 года и январе 2017 года направлены обвинительные акты в отношении заместителя начальника Днепровского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве - начальника следственного отдела, его заместителя, 6 следователей, а также прокурора отдела прокуратуры г. Киев.

Впрочем судебное разбирательство указанного обвинительного акта до сих пор не начато, поскольку заявления о самоотводе судей Голосеевского районного суда г. Киев долго рассматриваются.

Кроме того, по этим же эпизодам неправомерных действий привлекается к уголовной ответственности бывший заместитель прокурора Днепровского района, объявлен в розыск и какой, по имеющейся информации, сейчас находится на временно оккупированной территории АР Крым.

"В другой части досудебное расследование продолжается. Собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательства в отношении соучастников этих и других преступлений, совершенных во время акций протеста в 2013-2014 годах", - добавили в ведомстве.

Напомним, Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное расследование по делу о противоправной деятельности председателя одного из местных судов Черкасской области во время событий в январе 2014 года.

В Генеральной прокуратуре Украины не могут назвать сроков, когда будет завершено дела и наказан последний виновен в преступлениях против активистов Майдана в 2013-2014 годах.

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