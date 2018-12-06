Справу судді, який арештовував активістів Майдану, передали до суду

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 5164 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 16272 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 39448 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76466 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62933 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76993 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92588 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87126 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174780 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100773 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7м/с
53%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21861 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 9578 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10488 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 12008 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19607 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 16278 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174781 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331485 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264872 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 39449 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17002 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22195 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28009 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48851 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Справу судді, який арештовував активістів Майдану, передали до суду

Київ • УНН

 • 7914 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. До суду був переданий обвинувальний акт стосовно заступника голови Дніпровського районного суду міста Києва у справах Майдану. Про це повідомили у відділу зв’язків із громадськістю та ЗМІ Головної прокуратури України, передає УНН.

Справу судді, який арештовував активістів Майдану, передали до суду

"Передано до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови Дніпровського районного суду м. Києва за фактами винесення завідомо неправосудних рішень про застосування запобіжних заходів, у тому числі тримання під вартою, щодо 4 осіб, яких 18.02.2014 працівниками правоохоронних органів незаконно затримано, сфальсифіковано матеріали провадження і притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях, а до суду подані незаконні клопотання про їх арешт", - зазначили в прес-службі відомства.

Як уточнили в ГПУ, дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах).

При цьому у відомстві уточнили, що оскільки обвинувачений працював у суді, до підслідності якого належить здійснення кримінального провадження, прокурор подав клопотання про зміну підсудності та передачу справи до іншого суду.

Також у ГПУ нагадали, що за вказаним епізодом незаконного затримання і протиправного переслідування учасників мітингів та зборів до суду ще в грудні 2016 та січні 2017 року спрямовані обвинувальні акти стосовно заступника начальника Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві – начальника слідчого відділу, його заступника, 6 слідчих, а також прокурора відділу прокуратури м. Києва.

Втім судовий розгляд вказаного обвинувального акту до цього часу не розпочатий, оскільки заяви про самовідвід суддів Голосіївського районного суду м. Києва довго розглядаються.

Крім того, за цими ж епізодами неправомірних дій притягується до кримінальної відповідальності колишній заступник прокурора Дніпровського району, оголошений в розшук та який, за наявною інформацією, наразі перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим.

"В іншій частині досудове розслідування триває. Збираються та перевіряються на предмет достатності для притягнення до кримінальної відповідальності докази стосовно співучасників цих та інших злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершило досудове розслідування у справі щодо протиправної діяльності голови одного з місцевих судів Черкаської області під час подій у січні 2014 року.

У Генеральній прокуратурі України не можуть назвати строків, коли буде завершено справи і покараний останній винний у злочинах проти активістів Майдану у 2013-2014 роках.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87