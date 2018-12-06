Справу судді, який арештовував активістів Майдану, передали до суду

"Передано до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови Дніпровського районного суду м. Києва за фактами винесення завідомо неправосудних рішень про застосування запобіжних заходів, у тому числі тримання під вартою, щодо 4 осіб, яких 18.02.2014 працівниками правоохоронних органів незаконно затримано, сфальсифіковано матеріали провадження і притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях, а до суду подані незаконні клопотання про їх арешт", - зазначили в прес-службі відомства.

Як уточнили в ГПУ, дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах).

При цьому у відомстві уточнили, що оскільки обвинувачений працював у суді, до підслідності якого належить здійснення кримінального провадження, прокурор подав клопотання про зміну підсудності та передачу справи до іншого суду.

Також у ГПУ нагадали, що за вказаним епізодом незаконного затримання і протиправного переслідування учасників мітингів та зборів до суду ще в грудні 2016 та січні 2017 року спрямовані обвинувальні акти стосовно заступника начальника Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві – начальника слідчого відділу, його заступника, 6 слідчих, а також прокурора відділу прокуратури м. Києва.

Втім судовий розгляд вказаного обвинувального акту до цього часу не розпочатий, оскільки заяви про самовідвід суддів Голосіївського районного суду м. Києва довго розглядаються.

Крім того, за цими ж епізодами неправомірних дій притягується до кримінальної відповідальності колишній заступник прокурора Дніпровського району, оголошений в розшук та який, за наявною інформацією, наразі перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим.

"В іншій частині досудове розслідування триває. Збираються та перевіряються на предмет достатності для притягнення до кримінальної відповідальності докази стосовно співучасників цих та інших злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершило досудове розслідування у справі щодо протиправної діяльності голови одного з місцевих судів Черкаської області під час подій у січні 2014 року.



У Генеральній прокуратурі України не можуть назвати строків, коли буде завершено справи і покараний останній винний у злочинах проти активістів Майдану у 2013-2014 роках.