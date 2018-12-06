Голову суду притягнули до відповідальності за події 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершило досудове розслідування у справі щодо протиправної діяльності голови одного з місцевих судів Черкаської області під час подій у січні 2014 року. Про це повідомила прес-служба відомства на сторінці у Facebook, передає УНН.
“На підставі повноти зібраних достатніх та об’єктивних доказів 23 листопада 2018 року прокурором було ухвалено процесуальне рішення про завершення досудового розслідування щодо голови одного з місцевих судів Черкаської області у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 (постановлення завідомо неправосудних ухвал, вчиненого в інших особистих інтересах) КК України”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ про справу Майдану: усього 4,7 тис. злочинів і лише дев’ять ув’язнені
Вищевказаній особі інкримінується вчинення вищезазначених протиправних дій щодо 7 незаконно затриманих осіб.
Станом на цей час учасники кримінального провадження ознайомлюються з матеріалами досудового розслідування.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактами протидії протестним акціям шляхом протиправного переслідування учасників мітингів та зборів у м. Черкасах в січні 2014 року працівниками правоохоронних органів та суду.
Також триває надання правової оцінки причетним особам за іншими епізодами.
Нагадаємо, екс-начальника столичного главку МВС судитимуть за події 2014 року.
Євромайдан або Революція гідності тривала по всій країні з 21 листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року. Мітингувальникам протистояли правоохоронні органи, серед них — спецпідрозділ “Беркут”, а також парамілітарні загони озброєних спортсменів (тітушки). За час Євромайдану загинуло понад 100 людей, сотні дістали поранення.