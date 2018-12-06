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Председателя суда привлекли к ответственности за события 2014 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное расследование по делу о противоправной деятельности председателя одного из местных судов Черкасской области во время событий в январе 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook, передает УНН.

Председателя суда привлекли к ответственности за события 2014 года

“На основании полноты собранных достаточных и объективных доказательств 23 ноября 2018 года прокурором было принято процессуальное решение о завершении досудебного расследования относительно председателя одного из местных судов Черкасской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 (вынесение заведомо неправосудных решений, совершенных в других личных интересах) УК Украины”, - говорится в сообщении.

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Вышеуказанному лицу инкриминируется совершение вышеуказанных противоправных действий в отношении 7 незаконно задержанных лиц.

По состоянию на данный момент участники уголовного судопроизводства знакомятся с материалами досудебного расследования.

Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по фактам противодействия протестным акциям путем противоправного преследования участников митингов и собраний в г. Черкассы в январе 2014 года сотрудниками правоохранительных органов и суда.

Также продолжается предоставление правовой оценки причастным лицам по другим эпизодам.

Напомним, экс-начальника столичного главка МВД будут судить за события 2014 года.

Евромайдан или Революция достоинства продолжалась по всей стране с 21 ноября 2013 до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы, среди них — спецподразделение “Беркут”, а также парамилитарные отряды вооруженных спортсменов (титушки). За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.

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