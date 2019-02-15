Дело Савченко-Рубана передали в апелляционный суд Черниговской области

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52414 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 70009 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127548 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128347 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128690 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124573 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159160 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117784 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141389 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

8 марта, 08:59 • 31992 просмотра
ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

8 марта, 09:19 • 32855 просмотра
В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

8 марта, 09:59 • 23954 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 35023 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 36239 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 124260 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 159165 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 171144 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 182360 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 240128 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 127553 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 95682 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 103670 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 106819 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 106432 просмотра
Актуальное
Дело Савченко-Рубана передали в апелляционный суд Черниговской области

Дело Савченко-Рубана передали в апелляционный суд Черниговской области

Киев  •  УНН

 • 15452 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Судебное подготовительное заседание по делу по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов не завершилось. Черниговский апелляционный суд должен определить в какой из районных судов дальше направить это дело. Об этом УНН заявил судья-спикер Черниговского районного суда Владислав Кухта.

"Вчерашний суд завершился тем, что последняя коллегия судов которая рассматривала дело удовлетворила отвод стороны защиты. Также, вчера объявили вступительную и результативную часть этого постановления. Сегодня утром объявили полное решение, и передали дело в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности в другом суде, поскольку в Черниговском районном суде не осталось больше судей, которые могут рассматривать это дело", - сказал Кухта.

По его словам, отвод судей произошел из-за автоматического распределения дела на коллегию судей и отсутствием доступа к государственной тайне.

Напомним, суд постановил, заявление судьи Черниговского районного суда Черниговской области Светланы Меженниковой о персональном отводе в уголовном производстве по обвинению Рубана и Савченко в совершении правонарушений - удовлетворить и передать производство в канцелярию Черниговского районного суда Черниговской области для определения другого судьи.

Как сообщал УНН, 14 февраля началось судебное подготовительное заседание по делу по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы