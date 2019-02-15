Дело Савченко-Рубана передали в апелляционный суд Черниговской области

"Вчерашний суд завершился тем, что последняя коллегия судов которая рассматривала дело удовлетворила отвод стороны защиты. Также, вчера объявили вступительную и результативную часть этого постановления. Сегодня утром объявили полное решение, и передали дело в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности в другом суде, поскольку в Черниговском районном суде не осталось больше судей, которые могут рассматривать это дело", - сказал Кухта.

По его словам, отвод судей произошел из-за автоматического распределения дела на коллегию судей и отсутствием доступа к государственной тайне.



Напомним, суд постановил, заявление судьи Черниговского районного суда Черниговской области Светланы Меженниковой о персональном отводе в уголовном производстве по обвинению Рубана и Савченко в совершении правонарушений - удовлетворить и передать производство в канцелярию Черниговского районного суда Черниговской области для определения другого судьи.



Как сообщал УНН, 14 февраля началось судебное подготовительное заседание по делу по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов.



