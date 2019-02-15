Справу Савченко-Рубана передали до апеляційного суду Чернігівської області

"Вчорашній суд завершився тим, що остання колегія судів яка розглядала справу задовольнила відвід сторони захисту. Також, вчора оголосили вступну та результативну частину цієї ухвали. Сьогодні зранку оголосили повну ухвалу, і передали справу у Чернігівський апеляційний суд для визначення підсудності в іншому суді, оскільки у Чернігівському районному суді не залишилося більше суддів, які можуть розглядати цю справу",- сказав Кухта.

За його словами, відвід суддів стався через автоматичний розподіл справи на колегію суддів і відсутністю доступу до державної таємниці.



Нагадаємо, суд постановив, заяву судді Чернігівського районного суду Чернігівської області Світлани Меженнікової про персональний відвів у кримінальному провадженні за обвинуваченням Рубана та Савченко у вчиненні правопорушень – задовольнити та передати провадження до канцелярії Чернігівського районного суду Чернігівської області для визначення іншого судді.



Як повідомляв УНН, 14 лютого розпочалось судове підготовче засідання у справі по обвинуваченню Надії Савченко та Володимира Рубана у підготовці терактів.



