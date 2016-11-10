Дело работника "Харьковоблэнерго", который требовал взятку, передали в суд
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Чугуевская городская прокуратура направила до Змиевского районного суда области обвинительный акт по факту получения неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством (ч.3 ст.368 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
Начальник одного из отделов райотдела электросетей требовал и получил 7 тыс. грн за подписание договора на электрическое отопление домовладения по льготному тарифу.
Мужчину задержали "на горячем" в августе текущего года.
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.