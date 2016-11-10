Дело работника "Харьковоблэнерго", который требовал взятку, передали в суд

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15 марта, 19:03 • 111648 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156391 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131473 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124452 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109305 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103771 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100300 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130243 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130008 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127647 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ХАРЬКОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Чугуевская городская прокуратура направила до Змиевского районного суда области обвинительный акт по факту получения неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством (ч.3 ст.368 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

Начальник одного из отделов райотдела электросетей требовал и получил 7 тыс. грн за подписание договора на электрическое отопление домовладения по льготному тарифу.

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