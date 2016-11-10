Дело работника "Харьковоблэнерго", который требовал взятку, передали в суд

Начальник одного из отделов райотдела электросетей требовал и получил 7 тыс. грн за подписание договора на электрическое отопление домовладения по льготному тарифу.

Мужчину задержали "на горячем" в августе текущего года.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.