Справу працівника "Харківобленерго", який вимагав хабар, передали до суду
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Чугуївська місцева прокуратура направила в Зміївського районного суду області обвинувальний акт за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч.3 ст.368 КК України). Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківщини, передає УНН.
Начальник одного з відділів райвідділу електромереж вимагав та отримав 7 тис. грн за підписання договору на електричне опалення домоволодіння за пільговим тарифом.
Чоловіка затримали "на гарячому" в серпні поточного року.
Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.