Дело луганской судьи-взяточницы вернули в суд

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Обвинительный акт в отношении судьи Елены Горбатенко, которую подозревают во взяточничестве, будет рассматриваться в суде первой инстанции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе САП.

Апелляционный суд Донецкой области 14 марта 2017 года удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров САП и отменил решение Славянского горрайонного суда, согласно которого обвинительный акт по делу судьи Е.Горбатенко подлежал возвращению прокурору.

Стороне обвинения в судебном заседании удалось доказать апелляционному суду, что обвинительный акт по делу отвечает требованиям закона и оснований для его доработки нет.

"Эпопея с апелляционным обжалованием решения Славянского горрайонного суда продолжалась долгие 7 месяцев - апелляционная жалоба была подана еще 10.08.2016 года, и только с 9 попытки удалось провести полноценное судебное заседание и решить доводы прокуроров САП по существу.

Таким образом, уже более чем через год скитаний по разным судебным инстанциям обвинительный акт по этому делу возвращается в суд первой инстанции для проведения подготовительного судебного заседания ", - отмечают в САП.

Напомним, уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, было начато сотрудниками военной прокуратуры сил АТО. Также решением испанского суда наложен арест на квартиру и банковский счет на территории Королевства Испания, принадлежащие судье.

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