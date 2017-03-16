Справу луганської судді-хабарниці повернули до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Обвинувальний акт щодо судді Олени Горбатенко, яку підозрюють у хабарництві, буде розглядатися в суді першої інстанції. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.
Апеляційний суд Донецької області 14 березня 2017 року задовольнив апеляційну скаргу прокурорів САП та скасував ухвалу Слов’янського міськрайонного суду, згідно якої обвинувальний акт у справі судді О.Горбатенко підлягав поверненню прокурору.
Стороні обвинувачення у судовому засіданні вдалось довести апеляційному суду, що обвинувальний акт у справі відповідає вимогам закону і підстав для його доопрацювання немає.
"Епопея з апеляційним оскарженням рішення Слов’янського міськрайонного суду тривала довгі 7 місяців – апеляційну скаргу було подано ще 10.08.2016, і лише з 9 спроби вдалось провести повноцінне судове засідання та вирішити доводи прокурорів САП по суті.
Таким чином, уже більш ніж через рік поневірянь по різним судовим інстанціям обвинувальний акт у цій справі повертається до суду першої інстанції для проведення підготовчого судового засідання", - зазначають в САП.
Нагадаємо, кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК україни, було розпочато співробітниками військової прокуратури сил АТО. Також рішенням іспанського суду накладено арешт на квартиру та банківський рахунок на території Королівства Іспанія, що належать судді.