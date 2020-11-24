Дела Майдана: за незаконное подозрение митингующим будут судить экс-прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении действующего адвоката - бывшего прокурора отдела прокуратуры Киева за незаконное привлечение к ответственности митингующих. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, передает УНН.
"Экс-прокурору инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст . 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе.
Так, по данным следствия, 21 января 2014 года прокурор, действуя по предварительному сговору со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана.
В дальнейшем к протестующим была применена мера пресечения - содержание под стражей.
Как сообщал УНН, по данным ОГП, сегодня суды первой инстанции рассматривают 86 "дел Майдана", процессуальное руководство в которых - за Департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.