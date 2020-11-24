Справи Майдану: за незаконну підозру мітингувальникам судитимуть експрокурора

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно діючого адвоката - колишнього прокурора відділу прокуратури Києва за незаконне притягнення до відповідальності мітингувальників. Про це інформує Офіс Генпрокурора України, передає УНН.

“Експрокурору інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України)”, - повідомили в пресслужбі.

Так, за даними слідства, 21 січня 2014 року прокурор, діючи за попередньою змовою зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану.

В подальшому до протестувальників було застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, за даними ОГП, на сьогодні суди першої інстанції розглядають 86 "справ Майдану", процесуальне керівництво у яких - за Департаментом у справах Майдану Офісу Генпрокурора.

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