Дело сбитого Ил-76: Верховный Суд продолжит рассмотрение кассаций на приговор Назарову 18 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 18 мая продолжит рассмотрение кассационных жалоб защиты бывшего начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова на решения судов двух инстанций по делу о катастрофе Ил-76. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Верховный Суд.
Цитата:
"18 мая 2021 года в 10:00 Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова (дело № 185/12161/15-к, производства № 51-6169км20 )", - говорится в сообщении.
Дополнение
Днепровский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор генерал-майору Виктору Назарову, которым он осужден к 7 годам заключения за катастрофу Ил-76.
Напомним, 27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в халатности по ч.3 ст.425 УК по делу о сбивания Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.