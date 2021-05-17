Справа збитого Іл-76: Верховний Суд продовжить розгляд касацій на вирок Назарову 18 травня

Цитата:

"18 травня 2021 року о 10:00 Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд кримінального провадження щодо колишнього начальника штабу – першого заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова (справа № 185/12161/15-к, провадження № 51-6169км20)", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Дніпровський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок генерал-майору Віктору Назарову, яким його засуджено до 7 років ув'язнення через катастрофу Іл-76.



Нагадаємо, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у недбалості за ч.3 ст.425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.



