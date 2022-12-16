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Дело о завладении 10 млрд грн "Укрнафты": в НАБУ заявили о розыске подозреваемых и показали их фото

Дело о завладении 10 млрд грн "Укрнафты": в НАБУ заявили о розыске подозреваемых и показали их фото

Киев • УНН

 • 833653 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили о розыске четырех подозреваемых по делу завладения 10 млрд грн "Укрнафты" и показали их фото, передает УНН.

Цитата

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве № 4201500000000722 от 16.04.2022 по фактам завладения средствами "Укрнафты" на общую сумму около 10 млрд грн", - говорится в сообщении.

Детали

В НАБУ также назвали имена подозреваемых: 

- Воловоденко Александра Алексеевна, 22.10.1964 года, подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по ч.5 ст.191 УК Украины;

- Жук Богдан Афанасьевич, 09.06.1963 года, подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по ч.5 ст.191 УК Украины;

- Зверев Петр Иванович, 12.04.1946 года, подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по ч.5 ст.191 УК Украины;

- Шаль Александр Игоревич, 01.02.1956 года, подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по ч.5 ст.191 УК Украины.

Ранее

НАБУ и САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта" более чем на 13,3 млрд грн.

Что еще известно

"ПАО "Укрнафта" заключила с рядом ООО договоры купли-продажи и осуществила поставки сырья на сумму 10,7 млрд грн не имея законных на это оснований без получения полной оплаты. Нефтепродукты были переработаны и реализованы на АЗС по всей стране", – ранее сообщали в НАБУ.

Также "Укрнафта" заключила 52 договора покупки нефтепродуктов с другим ООО и оплатила авансом их стоимость более чем на 2,57 млрд грн. Однако в итоге "Укрнафта" нефтепродукты так и не получила. Затраченные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний.

По данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы "Приват".

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