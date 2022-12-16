Справа заволодіння 10 млрд грн "Укрнафти": у НАБУ заявили про розшук підозрюваних та показали їх фото
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України заявили про розшук чотирьох підозрюваних у справі заволодіння 10 млрд грн "Укрнафти" і показали їх фото, передає УНН.
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"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні № 4201500000000722 від 16.04.2022 за фактами заволодіння коштами "Укрнафти" на загальну суму близько 10 млрд грн", - зазначено у повідомленні.
Деталі
У НАБУ також назвали імена підозрюваних:
- Воловоденко Олександра Олексіївна, 22.10.1964 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України;
- Жук Богдан Опанасович, 09.06.1963 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України;
- Звєрєв Петро Іванович, 12.04.1946 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України;
- Шаль Олександр Ігорович, 01.02.1956 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України.
Раніше
НАБУ і САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на понад 13,3 млрд грн.
Що ще відомо
"ПАТ "Укрнафта" уклала з низкою ТОВ договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд грн не маючи законних на це підстав без отримання повної оплати. Нафтопродукти було перероблено та реалізовано на АЗС по всій країні", - раніше повідомляли у НАБУ.
Також "Укрнафта" уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ та оплатила авансом їх вартість у понад 2,57 млрд грн. Однак, у підсумку "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала. Витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.
За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи "Приват".