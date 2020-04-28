Дело завода "Краян": Дубовому оставили меру пресечения в виде более 15 млн грн залога

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд оставил для народного депутата VII созыва Александра Дубового, который является подозреваемым по делу одесского завода "Краян", меру пресечения в виде залога в более 15 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.