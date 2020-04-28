Дело завода "Краян": Дубовому оставили меру пресечения в виде более 15 млн грн залога
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд оставил для народного депутата VII созыва Александра Дубового, который является подозреваемым по делу одесского завода "Краян", меру пресечения в виде залога в более 15 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В понедельник, 27 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал защитнику в изменении меры пресечения бывшему народному депутату, подозреваемому по делу одесского завода "Краян". Напомним, ранее ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 15765000 гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила для народного депутата VII созыва Александра Дубового, которого подозревают в завладении средствами из местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО ХК "Краян" размер залога в более 15 млн грн.
Как сообщалось в УНН, 31 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату VII созыва Александру Дубовом в виде залога в размере более 15 млн грн.
Также за народного депутата VII созыва Александра Дубового внесли залог в размере более 15 млн гривен.
Как сообщалось в УНН, сообщено о подозрении четырем участникам - фактическим организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК" Краян".