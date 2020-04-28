Справа заводу "Краян": Дубовому залишили запобіжний захід у вигляді понад 15 млн грн застави

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд залишив для народного депутата VII скликання Олександра Дубового, який є підозрюваним у справі одеського заводу "Краян", запобіжний захід у вигляді застави у понад 15 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.