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Справа заводу "Краян": Дубовому залишили запобіжний захід у вигляді понад 15 млн грн застави

Київ • УНН

 • 11518 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд залишив для народного депутата VII скликання Олександра Дубового, який є підозрюваним у справі одеського заводу "Краян", запобіжний захід у вигляді застави у понад 15 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

"У понеділок, 27 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив захиснику у зміні запобіжного заходу колишньому народному депутату, підозрюваному у справі одеського заводу "Краян". Нагадаємо, раніше ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 765 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила для народного депутата VII скликання Олександра Дубового, якого підозрюють у заволодінні коштами з місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ ХК "Краян" розмір застави у понад 15 млн грн.

Як повідомлялося в УНН, 31 січня Вищий антикорупційний суду обрав запобіжний захід народному депутатові VII скликання Олександру Дубовому у вигляді застави у розмірі понад 15 млн грн.

Також за народного депутата VII скликання Олександра Дубового внесли заставу у розмірі понад 15 млн гривень.

Як повідомлялося в УНН, повідомлено про підозру чотирьом учасникам — фактичним організаторам та контролерам схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян".

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