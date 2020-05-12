Дело Януковича: судья удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Судья Печерского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, ушел в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.
"Для решения вопроса суд удаляется в совещательную комнату", - сказал судья.
Отметим, что во время заседания судья заявил, что адвокаты Януковича злоупотребляют своими процессуальными полномочиями. Также адвокаты нарушали правила поведения в судебном заседании.
Ранее Киевский апелляционный суд отказал защите в изменении территориальной подсудности при рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Напомним, судья Печерского районного суда Киева Галина Матийчук отказала в отводе судьи Алексея Соколова от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Как сообщал УНН, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.