Справа Януковича: суддя пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва, який розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, пішов до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
“Для вирішення питання суд видаляється до нарадчої кімнати”, — сказав суддя.
Зазначимо, що під час засідання суддя заявив, що адвокати Януковича зловживають своїми процесуальними повноваженнями.
Також адвокати порушували правила поведінки у судовому засіданні.
Раніше Київський апеляційний суд відмовив захисту у зміні територіальної підсудності при розгляді клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, суддя Печерського районного суду Києва Галина Матійчук відмовила у відводі судді Олексія Соколова від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Як повідомляв УНН, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.