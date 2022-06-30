Дело вымогательства взятки руководством отдела Офиса Генпрокурора: следствие завершили
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу о подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды якобы руководству Офиса Генерального прокурора заместителем начальника отдела одного из подразделений учреждения при пособничестве его начальника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию САП.
Детали
В ходе досудебного расследования установлено, что заместитель начальника отдела одного из подразделений Офиса Генерального прокурора при пособничестве своего начальника Олега Гальченко-Авилова подстрекали гражданина к предоставлению неправомерной выгоды якобы руководству этого учреждения за принятие решения о возвращение 4 дорогостоящих автомобилей (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), изъятых во время обысков, и последующее закрытие уголовного производства.
Средства должны быть переданы сотрудникам прокуратуры с привлечением посредника, отметили в САП.
Начальнику отдела инкриминирован один эпизод указанного преступления, а именно пособничество к предоставлению 100 тыс. долларов США. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Его заместителю инкриминировано два эпизода указанного преступления, а именно подстрекательство к предоставлению 100 и 150 тыс. долларов США и мошенничество в особо крупных размерах – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.
Действия пособника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Дополнение
В январе этого года Гальченко-Авилову сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению 100 тыс. долларов неправомерной выгоды.