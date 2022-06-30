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Справа вимагання хабара керівництвом відділу Офісу Генпрокурора: слідство завершили

Справа вимагання хабара керівництвом відділу Офісу Генпрокурора: слідство завершили

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі щодо підбурювання до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора заступником начальника відділу одного з підрозділів установи за пособництва його начальника. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію САП.

Деталі

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора за пособництва свого начальника Олега Гальченко-Авілова підбурили громадянина до надання неправомірної вигоди начебто керівництву цієї установи за ухвалення рішення про повернення 4 дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), вилучених під час обшуків, і подальше закриття кримінального провадження.

Кошти мали бути передані працівникам прокуратури із залученням посередника, вказали у САП.

Начальнику відділу інкриміновано один епізод вказаного злочину, а саме пособництво до надання 100 тис. доларів США. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Його заступнику інкриміновано два епізоди вказаного злочину, а саме підбурювання до надання 100 і 150 тис. доларів США та шахрайство в особливо великих розмірах - ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Дії пособника кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Доповнення

У січні цього року Гальченко-Авілову повідомили про підозру у підбурюванні до надання 100 тис. доларів неправомірної вигоди.

Українські Національні Новини

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