Справа вимагання хабара керівництвом відділу Офісу Генпрокурора: слідство завершили

Деталі

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора за пособництва свого начальника Олега Гальченко-Авілова підбурили громадянина до надання неправомірної вигоди начебто керівництву цієї установи за ухвалення рішення про повернення 4 дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), вилучених під час обшуків, і подальше закриття кримінального провадження.

Кошти мали бути передані працівникам прокуратури із залученням посередника, вказали у САП.

Начальнику відділу інкриміновано один епізод вказаного злочину, а саме пособництво до надання 100 тис. доларів США. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Його заступнику інкриміновано два епізоди вказаного злочину, а саме підбурювання до надання 100 і 150 тис. доларів США та шахрайство в особливо великих розмірах - ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Дії пособника кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Доповнення

У січні цього року Гальченко-Авілову повідомили про підозру у підбурюванні до надання 100 тис. доларів неправомірної вигоди.



