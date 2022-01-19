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Шахед-136

Керівнику відділу Офісу Генпрокурора повідомили про підозру: чому

Керівнику відділу Офісу Генпрокурора повідомили про підозру: чому

Київ • УНН

 • 20270 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Керівнику відділу Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру у підбурюванні до надання 100 тис. доларів неправомірної вигоди, передає УНН із посиланням на САП.

Цитата

"... у справі щодо підбурювання до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру начальнику відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо УНН із власних джерел, мова йде про Олега Гальченко-Авілова.

Деталі

Під час слідства встановлено, що вказаний посадовець спільно зі своїм заступником підбурили громадянина до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора за прийняття рішення про повернення 4 дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), вилучених в ході обшуків, і подальше закриття кримінального провадження.

Кошти мали бути передані працівникам прокуратури із залученням посередника.

На сьогодні начальнику відділу інкриміновано один епізод вказаного злочину, а саме підбурювання до надання 100 тис. доларів. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Вирішується питання щодо застосування до нього запобіжного заходу.

13 січня 2022 року повідомлено про підозру його заступнику (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України) та пособнику (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). 14 січня 2022 року вказаним підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 471 тис. гривень та 1 млн 240 тис. 500 гривень застави відповідно.

Українські Національні Новини

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