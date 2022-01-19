Руководителю отдела офиса Генпрокурора сообщили о подозрении: почему
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Руководителю отдела офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению 100 тыс. долларов неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на САП.
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"... в деле о подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды якобы руководству Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении начальнику отдела одного из подразделений Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Олеге Гальченко-Авилове.
Детали
Во время следствия установлено, что указанный чиновник совместно со своим заместителем подговорили гражданина к предоставлению неправомерной выгоды якобы руководству Офиса Генерального прокурора по принятию решения о возврате 4 дорогостоящих автомобилей (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), изъятых в ходе обысков, и последующее закрытие уголовного производства.
Средства должны были быть переданы работникам прокуратуры с привлечением посредника.
На сегодня начальнику отдела инкриминирован один эпизод указанного преступления, а именно подстрекательство к предоставлению 100 тыс. долларов. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.
13 января 2022 года сообщено о подозрении его заместителю (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины) и пособнику (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины). 14 января 2022 года указанным подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн 471 тыс. гривен и 1 млн 240 тыс. 500 гривен залога соответственно.