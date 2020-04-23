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Дело похищения в ЕС элитных авто: суд оставил под стражей руководителя преступной организации

Дело похищения в ЕС элитных авто: суд оставил под стражей руководителя преступной организации

Киев  •  УНН

 • 11391 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей руководителя преступной организации, которая занималась завладением транспортных средств на территории ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"При принципиальной позиции процессуального руководителя Офиса Генерального прокурора Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения в виде содержания под стражей организатору преступной группировки - сыну бывшего чиновника, отменив решение следственного судьи Печерского райсуда Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый взят под стражу в зале суда сразу после оглашения решения.

Так, досудебным расследованием установлено, что руководитель группировки причастен к организации систематического противоправного завладения транспортными средствами под видом оформления договоров долгосрочной аренды - лизинга на территории стран Евросоюза. Ему сообщено о подозрении по факту незаконного завладения транспортным средством и создание преступной организации (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Напомним, в Украине разоблачена схема продажи элитных автомобилей, похищенных в ЕС, которая нанесла ущерб на более чем 4 млн евро.

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