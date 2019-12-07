Дело убийства волонтера: подозреваемый просил в суде переводчика с украинского на русский

"...студент педучилища в суде пожелал переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения ... Поэтому и общественность выдворили из зала суда... избрали вспомогательное мероприятие - домашний арест", - указала она.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области умер общественный активист, волонтер Артем Мирошниченко, которого жестоко избили в конце ноября.

Дело о нападении двух несовершеннолетних на активиста и волонтера Артема Мирошниченко в городе Бахмут Донецкой области переквалифицировали из-за смерти потерпевшего.