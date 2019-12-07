Дело убийства волонтера: подозреваемый просил в суде переводчика с украинского на русский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Подозреваемый в убийстве волонтера Артема Мирошниченко просил в суде переводчика с украинского на русский язык. Об этом сообщила в Facebook член Донецкой областной организации ВО "Свобода" Мария Чашка, передает УНН.
"...студент педучилища в суде пожелал переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения ... Поэтому и общественность выдворили из зала суда... избрали вспомогательное мероприятие - домашний арест", - указала она.
Напомним, в Бахмуте Донецкой области умер общественный активист, волонтер Артем Мирошниченко, которого жестоко избили в конце ноября.
Дело о нападении двух несовершеннолетних на активиста и волонтера Артема Мирошниченко в городе Бахмут Донецкой области переквалифицировали из-за смерти потерпевшего.