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Справу щодо нападу двох неповнолітніх на активіста перекваліфікували через смерть потерпілого

Справу щодо нападу двох неповнолітніх на активіста перекваліфікували через смерть потерпілого

Київ • УНН

 • 9479 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Справу щодо нападу двох неповнолітніх на активіста та волонтера Артема Мирошниченко у місті Бахмут Донецької області, перекваліфікували через смерть потерпілого. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Донеччини.

“У зв’язку зі смертю потерпілого кримінальне провадження перекваліфіковано на ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження)”, — йдеться у повідомленні.

Так, поліція інкримінує підозрюваному умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Зазначається, що поліцейські затримали підозрюваного протягом доби після нападу. Ним виявився місцевий житель, 2003 року народження. Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності іншого неповнолітнього, 2002 року народження, який у момент скоєння злочину перебував поруч.

У рамках розслідування поліцейські провели огляди місця події, обхід будинків, розташованих поблизу місця злочину. Оперативники та слідчі встановили та відпрацювали відео з камер спостереження, яке долучено до матеріалів кримінального провадження.

Призначено комплекс судових експертиз. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області помер громадський активіст, волонтер Артем Мирошниченко, якого жорстоко побили наприкінці листопада.

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