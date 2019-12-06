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Дело о нападении двух несовершеннолетних на активиста переквалифицировали из-за смерти потерпевшего

Киев  •  УНН

 • 9479 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Дело о нападении двух несовершеннолетних на активиста и волонтера Артема Мирошниченко в городе Бахмут Донецкой области, переквалифицировали из-за смерти потерпевшего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Донбасса.

“В связи со смертью потерпевшего уголовное производство переквалифицировано на ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)”, — говорится в сообщении.

Так, полиция инкриминирует подозреваемому умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности другого несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом.

В рамках расследования полицейские провели осмотры места происшествия, обход домов, расположенных вблизи места преступления. Оперативники и следователи установили и отработали видео с камер наблюдения, которая приобщена к материалам уголовного производства.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области умер общественный активист, волонтер Артем Мирошниченко, которого жестоко избили в конце ноября.

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