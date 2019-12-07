Справа вбивства волонтера: підозрюваний просив у суді перекладача з української на російську
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Підозрюваний у вбивстві волонтера Артема Мірошниченко просив у суді перекладача з української на російську мову. Про це повідомила у Facebook член Донецької обласної організації ВО "Свобода" Марія Чашка, передає УНН.
"...студент педучилища в суді забажав перекладача з української на російську, а державний адвокат заявила, що вона не розуміє української і лепетала перед суддею про необхідність закритого засідання з обрання запобіжного заходу... Тому і громадськість видворили з залу суду... Обрали допоміжний захід - домашній арешт", - вказала вона.
Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області помер громадський активіст, волонтер Артем Мирошниченко, якого жорстоко побили наприкінці листопада.
Справу щодо нападу двох неповнолітніх на активіста та волонтера Артема Мирошниченко у місті Бахмут Донецької області перекваліфікували через смерть потерпілого.