Дело Сущенко поступило в Верховный Суд РФ

"Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд РФ. В соответствии с УПК его должны рассмотреть в течение 45 дней. Видимо, уже в сентябре состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, который признал Сущенко виновным и назначил наказание 12 лет лишения свободы за 276 УК (шпионаж)", - говорится в сообщении адвоката.

Как сообщал УНН, адвокату Марку Фейгину удалось встретиться с политзаключенным Кремля, украинским журналистом Романом Сущенко, и обсудить ситуацию по обмену.

Позже стало известно, что украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко также посетил журналиста, пленника Кремля Романа Сущенко.