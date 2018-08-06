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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25887 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87664 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120388 просмотра

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8 марта, 10:25 • 128181 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167279 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152683 просмотра

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Дело Сущенко поступило в Верховный Суд РФ

Дело Сущенко поступило в Верховный Суд РФ

Киев  •  УНН

 • 7571 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд Российской Федерации. Об этом в сети Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин, передает УНН.

"Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд РФ. В соответствии с УПК его должны рассмотреть в течение 45 дней. Видимо, уже в сентябре состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, который признал Сущенко виновным и назначил наказание 12 лет лишения свободы за 276 УК (шпионаж)", - говорится в сообщении адвоката.

Как сообщал УНН, адвокату Марку Фейгину удалось встретиться с политзаключенным Кремля, украинским журналистом Романом Сущенко, и обсудить ситуацию по обмену.

Позже стало известно, что украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко также посетил журналиста, пленника Кремля Романа Сущенко.

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