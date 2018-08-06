Справа Сущенка надійшла до Верховного Суду РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Справа українського журналіста Романа Сущенка надійшла до Верховного Суду Російської Федерації. Про це в мережі Facebook повідомив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
“Справа українського журналіста Романа Сущенка надійшла до Верховного Суду РФ. Відповідно до КПК його повинні розглянути протягом 45 днів. Мабуть, уже в вересні місяці відбудеться апеляційний розгляд по моїй скарзі на вирок Московського міського суду, який визнав Сущенко винним і призначив покарання 12 років позбавлення волі за ст.276 КК (шпигунство)”, — йдеться у повідомлені адвоката.
Як повідомляв УНН, адвокату Марку Фейгіну вдалося зустрітися з політв’язнем Кремля, українським журналістом Романом Сущенком, та обговорити ситуацію щодо обміну.
Пізніше стало відомо, що український консул у Москві Геннадій Брескаленко також відвідав журналіста, бранця Кремля Романа Сущенка.