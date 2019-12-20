Дело Шеремета: после штурма зала суда было госпитализировано одного человека
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. После штурма зала Киевского апелляционного суда, где сегодня должно было состояться заседание по детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, один человек госпитализирован с травмой шеи. Об этом в эфире Радио Свобода сообщила фельдшер волонтерской "скорой помощи", передает УНН.
"Да, были пострадавшие. Я так понимаю, что это бывший комбат 25-го батальона "Киевская Русь". У него травма шеи, точнее уже установят рентген-снимки, есть ли перелом, или нет ... Это единственный, кого повезли (в больницу - ред.), нескольким было еще плохо, но их уже никуда не везли, а оказали помощь на месте", - рассказала она.
Как сообщалось, ранее спецназовцы штурмовали зал Апелляционного суда и вывели Кузьменко.
Напомним, суд в отношении Кузьменко перенесли, адвокаты решили не расходиться.
Напомним, ранее сегодня, 20 декабря, Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.
Добавим, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года. Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.