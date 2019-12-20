Дело Шеремета: после штурма зала суда было госпитализировано одного человека

"Да, были пострадавшие. Я так понимаю, что это бывший комбат 25-го батальона "Киевская Русь". У него травма шеи, точнее уже установят рентген-снимки, есть ли перелом, или нет ... Это единственный, кого повезли (в больницу - ред.), нескольким было еще плохо, но их уже никуда не везли, а оказали помощь на месте", - рассказала она.

Как сообщалось, ранее спецназовцы штурмовали зал Апелляционного суда и вывели Кузьменко.

Напомним, суд в отношении Кузьменко перенесли, адвокаты решили не расходиться.

Напомним, ранее сегодня, 20 декабря, Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

Добавим, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года. Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.