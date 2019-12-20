Справа Шеремета: після штурму зали суду було госпіталізовано одну людину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Після штурму зали Київського апеляційного суду, де сьогодні мало відбутися засідання щодо дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, одну людину госпіталізували з травмою шиї. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила фельдшер волонтерської “швидкої допомоги”, передає УНН.
“Так, були постраждалі. Я так розумію, що це колишній комбат 25-го батальйону „Київська Русь“. У нього травма шиї, точніше вже встановлять ренген-знімки, чи є там перелом, чи ні... Це єдиний кого повезли (до лікарні —ред.), декільком було ще погано, але їх вже нікуди не везли, а надали допомогу на місці”, — розповіла вона.
Як повідомлялося, раніше спецпризначенці штурмували зал Апеляційного суду і вивели Кузьменко.
Нагадаємо, суд щодо Кузьменко перенесли, адвокати вирішили не розходитися.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 20 грудня, Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета.
Додамо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року. Також у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.