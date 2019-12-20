Справа Шеремета: після штурму зали суду було госпіталізовано одну людину

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Після штурму зали Київського апеляційного суду, де сьогодні мало відбутися засідання щодо дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, одну людину госпіталізували з травмою шиї. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила фельдшер волонтерської “швидкої допомоги”, передає УНН.