Дело Савченко: в случае совершения теракта могли пострадать более 7 тыс. человек

"Если артиллерийским огнем только минометами (совершения теракта Рубаном и Савченко - ред.) 7 - 7500 человек (могли пострадать - ред.), а с применением тактических групп - около 10 000 человек", - сообщил О.Рувин.



Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УНН, результаты расшифровки ответов на вопросы экспертов при прохождении арестованным народным депутатом Надеждой Савченко "детектора лжи" подтвердили ее намерения о готовности провести вооруженный государственный переворот с физическим уничтожением украинских политиков.