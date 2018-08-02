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Справа Савченко: у разі здійснення теракту могли постраждати понад 7 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У разі здійснення теракту Савченко та Рубаном у місті Києві з використанням зброї, могли постраждати мінімум 7-7,5 тисяч людей. Про це під час брифінгу заявив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, передає кореспондент УНН.

"Якщо артилерійським вогнем тільки мінометами (здійснення теракту Рубаном та Савченко – ред.) 7 – 7,5 тисяч людей (могли постраждати – ред.), а із застосуванням тактичних груп – біля 10 тисяч людей", - повідомив О.Рувін.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Як повідомляв УНН, результати розшифровки відповідей на запитання експертів при проходженні заарештованим народним депутатом Надією Савченко “детектора брехні” підтвердили її наміри про готовність вчинити збройний державний переворот із фізичним знищенням українських політиків.

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