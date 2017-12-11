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Дело S.Group: суд арестовал изъятые при обысках наличные в евро

Дело S.Group: суд арестовал изъятые при обысках наличные в евро

Киев  •  УНН

 • 10828 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева в рамках дела об умышленном уклонении от уплаты налогов арестовал изъятые при обысках компаний S.Group средства и золото. Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

В частности, в рамках уголовного производства №22014040000000026 досудебным следствием было установлено, что должностные лица компаний корпорации семьи нардепа С.Рыбалки "S.Group", "используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, на протяжении 2013-2016 годы, совершили умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере".

В рамках уголовного производства, в апреле этого года на предприятиях S.Group были проведены обыски, во время которых, в частности, были изъяты денежные средства в сумме 57 тыс. 250 евро.

Печерский районный суд Киева арестовал изъяты наличные и золото.

"Ходатайство - удовлетворить. Наложить в уголовном производстве № 22014040000000026 арест на денежные средства в сумме 57250 (пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) евро и материал (металл) желтого цвета с обозначением FEINGOLD999,9, изъятые 06.04.2017 в ходе проведения обыска помещений группы компаний "S.Group", по адресу: г. Днепр, пр-т. А. Поля, д. 101", - говорится в тексте постановления суда.

Напомним, европейские СМИ обвинили нардепа Рыбалку в торговле "на крови".

Речь идет об уголовном производстве СБУ против должностных лиц компаний нардепа, которые, согласно материалам следствия, наладили схемы продажи снеков на територирии ОРДЛО.

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