Справа S.Group: суд заарештував вилучену при обшуках готівку в євро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва у рамках справи про умисне ухилення від сплати податків арештував вилучені при обшуках компаній S.Group кошти та золото. Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.
Так, у рамках кримінального провадження № 22014040000000026 досудовим слідством було встановлено, що службові особи компаній корпорації родини нардепа С.Рибалки "S.Group", "використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі".
У рамках кримінального провадження, у квітні цього року на підприємствах S.Group були проведені обшуки, під час яких, зокрема, були вилучені грошові кошти у сумі 57 тис. 250 євро.
Печерський районний суд Києва арештував вилучені готівку та золото.
"Клопотання - задовольнити. Накласти у кримінальному провадженні № 22014040000000026 арешт на грошові кошти у сумі 57250 (п'ятдесят сім тисяч двісті п'ятдесят) євро та матеріал (метал) жовтого кольору з позначенням FEINGOLD999,9, вилучені 06.04.2017 в ході проведення обшуку приміщень групи компаній "S.Group", за адресою: м. Дніпро, пр-т. О. Поля, буд. 101", - йдеться у тексті ухвали суду.
Нагадаємо, європейські ЗМІ звинуватили нардепа Рибалку у торгівлі "на крові".
Йдеться про кримінальне провадження СБУ проти службових осіб компаній нардепа, які, згідно із матеріалами слідства, налагодили схеми продажу снеків на териториріі ОРДЛО.