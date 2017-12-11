Справа S.Group: суд заарештував вилучену при обшуках готівку в євро

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва у рамках справи про умисне ухилення від сплати податків арештував вилучені при обшуках компаній S.Group кошти та золото. Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.

Так, у рамках кримінального провадження № 22014040000000026 досудовим слідством було встановлено, що службові особи компаній корпорації родини нардепа С.Рибалки "S.Group", "використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі".

У рамках кримінального провадження, у квітні цього року на підприємствах S.Group були проведені обшуки,  під час яких, зокрема, були вилучені грошові кошти у сумі 57 тис. 250 євро.

Печерський районний суд Києва арештував вилучені готівку та золото.

"Клопотання - задовольнити. Накласти у кримінальному провадженні № 22014040000000026 арешт на грошові кошти у сумі 57250 (п'ятдесят сім тисяч двісті п'ятдесят) євро та матеріал (метал) жовтого кольору з позначенням FEINGOLD999,9, вилучені 06.04.2017 в ході проведення обшуку приміщень групи компаній "S.Group", за адресою: м. Дніпро, пр-т. О. Поля, буд. 101", - йдеться у тексті ухвали суду.

Нагадаємо, європейські ЗМІ звинуватили нардепа Рибалку у торгівлі "на крові"

Йдеться про кримінальне провадження СБУ проти службових осіб компаній нардепа, які, згідно із матеріалами слідства, налагодили схеми продажу снеків на териториріі ОРДЛО.

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