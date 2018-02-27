Дело резонансного харьковского ДТП: адвокату отказали в отводе судьи

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62565 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76237 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78982 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107168 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100334 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104531 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111510 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122786 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134297 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киев  •  УНН

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ХАРЬКОВ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Киевский районный суд Харькова во время заседания по рассмотрению уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении резонансного ДТП в Харькове не удовлетворил ходатайство стороны защиты водителя Volkswagen об отводе председательствующего судьи Виктора Попраса, передает корреспондент УНН.

На ходатайство об отводе судьи все пострадавшие стороны отреагировали негативно. Люди сетовали на то, что адвокат Сергей Перепелица затягивает судебный процесс.

Судья Геннадий Зуб отклонил ходатайство об отводе председательствующего судьи В.Попраса.

Напомним, 19 февраля заседание перенесли из-за ходатайства одной из пострадавших. Уроженка Кременчуга Анна Комар попросила проводить дальнейшие судебные заседания в режиме видеоконференции, потому что из-за состояния своего здоровья потерпевшая девушка не может приезжать в Харьков. Поэтому суд объявил перерыв на 8 дней, за которые судебную комнату оборудовали необходимой техникой.

Как сообщал УНН, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.

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