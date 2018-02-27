Дело резонансного харьковского ДТП: адвокату отказали в отводе судьи

На ходатайство об отводе судьи все пострадавшие стороны отреагировали негативно. Люди сетовали на то, что адвокат Сергей Перепелица затягивает судебный процесс.

Судья Геннадий Зуб отклонил ходатайство об отводе председательствующего судьи В.Попраса.

Напомним, 19 февраля заседание перенесли из-за ходатайства одной из пострадавших. Уроженка Кременчуга Анна Комар попросила проводить дальнейшие судебные заседания в режиме видеоконференции, потому что из-за состояния своего здоровья потерпевшая девушка не может приезжать в Харьков. Поэтому суд объявил перерыв на 8 дней, за которые судебную комнату оборудовали необходимой техникой.

Как сообщал УНН, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.