Справа резонансної харківської ДТП: адвокату відмовили у відводі судді

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ХАРКІВ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. Київський районний суд Харкова під час засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у вчиненні резонансної ДТП у Харкові не задовольнив клопотання сторони захисту водія Volkswagen про відвід головуючого судді Віктора Попраса, передає кореспондент УНН.

На клопотання про відвід судді всі потерпілі сторони відреагували негативно. Люди нарікали на те, що адвокат Сергій Перепелиця затягує судовий процес.

Суддя Генадій Зуб відхилив клопотання про відвід головуючого судді В.Попраса.

Нагадаємо, 19 лютого засідання перенесли через клопотання однієї з потерпілих. Уродженка Кременчука Ганна Комар попросила проводити подальші судові засідання у режимі відеоконференції, бо через свій стан здоров‘я потерпіла дівчина не може приїздити у Харків. Тож суд оголосив перерву на 8 днів, за які судову кімнату обладнали необхідною технікою.

Як повідомляв УНН, увечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg під керуванням Геннадія Дронова. Унаслідок зіткнення п'ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала пізніше померла в лікарні. Крім того, травми різної тяжкості отримали п'ять осіб.

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