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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Дело ПВК: суд оставил Семенченко под стражей

Дело ПВК: суд оставил Семенченко под стражей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Подозреваемого в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием бывшего нардепа Семена Семенченко оставили под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда, передает УНН.

Цитата

“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.

Контекст

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”.

По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

Позже Шевченко и Семенченко было избран меры — их обоих суд отправил под стражу на два месяца.

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