Справа ПВК: суд залишив Семенченка під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Підозрюваного у створенні та керівництві воєнізованим збройним формуванням колишнього нардепа Семена Семенченка залишили під вартою. Про це повідомили в пресслужбі Київського апеляційного суду, передає УНН.
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“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.
Контекст
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”.
За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.
Пізніше Шевченку та Семенченку було обрано запобіжні заходи — їх обох суд відправив під варту на два місяці.