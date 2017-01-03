Дело чиновников "Агрейна" должно стать публичным - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Правоохранительные органы должны довести дело должностных лиц агрохолдинга "Агрейн" до суда. Суд должен быть публичным, его решением должны быть наказаны все виновные должностные лица агрохолдинга. Об этом в комментарии УНН сообщил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Олег Дмитренко.
"Если действительно они (должностные лица агрохолдинга "Агрейн" - ред.) недобросовестно использовали имущество украинских фермеров - это преступление и все лица, причастные к этому, должны быть наказаны. Я даже не хочу комментировать такие факты и я думаю, что наша молодая правоохранительная полиция должна жестко отреагировать на это, довести дело до суда. Суд должен быть публичным и все фермеры об этом факте должны знать", - сказал он.
Также, по словам А.Дмитренко, в отечественном аграрном секторе должны работать честные и неподкупные фермеры, которых прежде всего интересует развитие земельного хозяйства, я не финансовые сделки.
"Я за то, чтобы в нашем аграрном секторе работали люди, которые от Бога земледельцы, которым не интересны все эти финансовые сделки, уголовные, а которым интересно выращивать урожай, ухаживать за скотом, получать качественный урожай, новые семена, новые породы животных, новую продукцию, ее переработка. Я поддерживаю таких людей!" - Сказал он.
Как сообщал УНН, у руководства "Агрейна" во время обысков правоохранители изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков.
Напомним, по данным СМИ, "Агрейн" вывел активы украинских фермеров в оффшоры.
Так, следователи СБУ и прокуратуры пытаются вернуть ряд отдельных компаний, входящих в состав "Агрейна", их законным владельцам, а главное - вернуть в Украину оформленные на панамские компании фермерские активы государства в таких областях как Киевская, Одесская, Черниговская и др. Речь идет о элеваторах, наполненных зерном, скотн, арендных пастбищах и паях крестьян, которые также сегодня подконтрольны панамской компании CAREYMAY FINANCE SA", - сообщили "Подробности".
Также напомним, ряд должностных лиц "Агрейна" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены.
А владелец "Агрейна" П.Овчаренко уже разыскивался Интерполом.