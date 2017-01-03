Справа посадовців "Агрейну" має стати публічною - нардеп

"Якщо дійсно вони (посадові особи агрохолдингу "Агрейн" – ред.) недобросовісно використовували майно українських фермерів - це злочин і всі особи, що причетні до цього, повинні бути покарані. Я навіть не хочу коментувати такі факти і я думаю, що наша молода правоохоронна поліція повинна жорстко відреагувати на це, довести справу до суду. Суд повинен бути публічним і всі фермери мають про цей факт знати", - сказав він.

Також, за словами О.Дмитренка, у вітчизняному аграрному секторі мають працювати чесні та непідкупні фермери, яких передусім цікавить розвиток земельного господарства, я не фінансові оборудки.

"Я за те, щоб у нашому аграрному секторі працювали люди, які від Бога хлібороби, яким не цікаві всі ці фінансові оборудки, кримінальні, а яким цікаво вирощувати урожай, доглядати за худобою, отримувати якісний урожай, нове насіння, нових порід тварин, нова продукції, її переробка. Я підтримую таких людей!" - сказав він.

Як повідомляв УНН, у керівництва “Агрейну” під час обшуків правоохоронці вилучили рекордні 72 кілограми золотих злитків.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, “Агрейн” вивів активи українських фермерів в офшори.



Так, слідчі СБУ і прокуратури намагаються повернути низку окремих компаній, що входять до складу “Агрейну”, їх законним власникам, а головне — повернути в Україну оформлені на панамські компанії фермерські активи держави у таких областях як Київська, Одеська, Чернігівська тощо. Йдеться, зокрема, про елеватори, наповнені зерном, худобу, орендні пасовища і паї селян, які також сьогодні підконтрольні панамській компанії CAREYMAY FINANCE S. A.“, — повідомили “Подробиці”.

Також нагадаємо, низка посадовців “Агрейну” визнали свою провину у рейдерському захопленні активів холдингу та були засуджені.

А власник “Агрейну” П.Овчаренко вже розшукувався Інтерполом.



