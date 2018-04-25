Дело "Наутилуса": Мадсена приговорили к пожизненному заключению

10 августа 2017 года журналистка Ким Валль прибыла в Копенгаген к своему бойфренду и решила взять интервью у 46-летнего Петера Мадсена, создателя крупнейшей частной подводной лодки UC3 Nautilus. Она отправилась с ним в плавание и исчезла.



Субмарина затонула, а Мадсен спасли ВМС Дании. Позже обезглавленный туловище Ким Валль нашли в водах Копенгагена. Через полтора месяца водолазы обнаружили ее голову, ноги и одежду.



Во время экспертизы на теле Валль было обнаружено ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент или сразу после смерти.



Мадсен несколько раз менял свои показания о том, что произошло.

Как сообщал УНН, полиция Дании сообщила, что водолазы нашли вторую руку журналистки Ким Валль, убитой на борту крупнейшего частного подводной лодки "Наутилус".