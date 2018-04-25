Справа "Наутілуса": Мадсена засудили до довічного ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Данський суд визнав дослідника Петера Мадсена винним у вбивстві журналістки Кім Валль на борту його субмарини "Наутілус" та засудив його до довічного ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
10 серпня 2017 року журналістка Кім Валль прибула у Копенгаген до свого бойфренда і вирішила взяти інтерв'ю у 46-річного Петера Мадсена, творця найбільшого приватного підводного човна UC3 Nautilus. Вона вирушила з ним у плавання і зникла.
Субмарина затонула, а Мадсена врятували ВМС Данії. Пізніше обезголовлений тулуб Кім Валль знайшли у водах Копенгагена. Через півтора місяці водолази виявили її голову, ноги й одяг.
Під час експертизи на тілі Валль було виявлено ножові поранення в області паху і грудної клітини, які, як вважають експерти, були нанесені в момент або відразу після смерті.
Мадсен кілька разів міняв свої свідчення про те, що сталося.
Як повідомляв УНН, поліція Данії повідомила, що водолази знайшли другу руку журналістки Кім Валль, вбитої на борту найбільшого приватного підводного човна "Наутілус".