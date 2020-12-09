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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71460 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94489 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114989 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150125 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198502 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194769 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281965 просмотра

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Дело Майдана: суд отказал защите Януковича в допросе Порошенко, Авакова и Яценюка

Дело Майдана: суд отказал защите Януковича в допросе Порошенко, Авакова и Яценюка

Киев  •  УНН

 • 10151 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в допросе, в частности бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего спикера парламента Андрея Парубия, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра внутренних дел Арсена Авакова в делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

"В данном ходатайстве отказать", - сказал судья.

Так, защита Януковича хотела допросить пятого Президента Украины Петра Порошенко, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, бывшего спикера парламента Андрей Парубий, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего главу Луганской и Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, бывшего премьера Николая Азарова, бывшего первого вице-премьер-министра Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и бывшего командующего Внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка.

Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции.

Напомним, Сердюк заявил, что Печерский районный суд Киева в среду, 9 декабря, планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Майдана. Янукович хочет принять участие в заседании суда.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

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