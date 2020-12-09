Дело Майдана: суд отказал защите Януковича в допросе Порошенко, Авакова и Яценюка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в допросе, в частности бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего спикера парламента Андрея Парубия, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра внутренних дел Арсена Авакова в делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
"В данном ходатайстве отказать", - сказал судья.
Так, защита Януковича хотела допросить пятого Президента Украины Петра Порошенко, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, бывшего спикера парламента Андрей Парубий, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего главу Луганской и Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, бывшего премьера Николая Азарова, бывшего первого вице-премьер-министра Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и бывшего командующего Внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка.
Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции.
Напомним, Сердюк заявил, что Печерский районный суд Киева в среду, 9 декабря, планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Майдана. Янукович хочет принять участие в заседании суда.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.